M51 galaxis

2022.03.13. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Első próbálkozásom a 127/1500 MC távcső vezetésével. Meglepően jól ment a dolog, 57x180s nyers lett, szinte teljesen jó vezetéssel, bolygatás ellenére is. Azért f12-n még elég kevés így is, de bizonyítja, hogy a kis AZ-GTI mechanika elbírja ezt a tubust mélyegezésre is.