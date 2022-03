Az eddigi legrészletesebb holfotóm

2022.03.17. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Számomra elképesztően részletgazdagra sikerült ez a Hold. Kipróbáltam egy új technikát és úgy látszik nagyon is sokat segített. Használtam egy narancssárga színszűrőt és fekete-fehérben dolgoztam illetve képek helyett egy videót vettem fel a holdról és azt átlagoltam. Persze a szenzációs nyugodtság is hozzásegített a fotóhoz. Ezen a linken teljes méretben is megnézhetitek: https://www.astrobin.com/0crim5/