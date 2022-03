Elöl hátul füstöl :)

Szaharai por

Néha a mikroszkópos téma talál meg engem. Szerdán az eső hozott magával némi szaharai port is. Mint sejthető, nagyon apró, finom részekből áll, a fotót 40x objektívvel polarizált fényben készítettem. Nagyon érdekes, főleg azért, mert a Brown-mozgást is látni általuk, hiszen vannak olyan aprók is, amiket már a vímolekulák mozgása is "meglök" annyira, hogy elmozduljon.