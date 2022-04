Naplementevadászat

2022.04.11. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Naplementevadászat Régi vágyam volt egy aranyórás fotó egy vadászlessel. Sokáig keresgettem a megfelelő lest és meg is találtam Zalaegerszegtől Északra a 76-os főúttól kb 300 méterre. Egyszer már próbáltam de akkor a fátyolfelhőzet benyelte a napot szóval megpróbáltam mégegyszer múlthét pénteken is és ezúttal sikerült. Borzalmasan erős volt a déli szél. Az állványt fognom kellett, mert a szél fel akarta lökni állandóan. Annyiból előny volt, hogy mikor bringáztam kifelé a helyre akkor tolt a hátszél. Visszafelé 1 métert tekertem előre és kettőt hátrafújt a szél.