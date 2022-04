A mi madárpókunk

Akár 4 cm-es testhosszával a Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) Magyarország legnagyobb termetű pókfaja. Lábait kiterjesztve akár a 10 cm-es átmérőt is elérheti. Méltán nevezte Kolosváry Gábor 1931-ben, a Természet című folyóiratban a „mi madárpókunknak”. Mérete miatt gyakran össze is tévesztik a madárpókokkal, noha kisebb, mint egy átlagos madárpók és rendszertanilag is távol áll azoktól.