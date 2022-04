Easter Unicorn

Kisebb kihagyás után ma végre kint lehettem. Közel két órát töltöttem a társaságukban, pár pillanatig két bak erőfitogtatását is nèzhettem, közben a suták felém sétáltak, legeltek, lefeküdtek. Nem volt kérdés akkor nekem kell közelebb kúszni. Ezt a kis különleges leányzót pedig semmi sem zavarta, ő is és én is haladtunk egymás felé,aminek igazán örültem, hiszen már messziről láttam a pigment hiányságát,szerettem volna megfotózni.