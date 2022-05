Virág,napfény,víz és árnyék.

Kompozíció.

(A kép érdekessége, hogy a víz alatti árnyék nem csupán magának a virágnak, illetve a vízbe pottyant kis rovarnak az árnyéka, hanem a víz felületi feszültsége miatt elgörbült felületének köszönhetően jött létre. A görbült felület eltéríti a fénysugarakat, ezért az árnyék peremén ragyogóan világos lesz, míg a nagy árnyékfoltban sötét – az e foltba igyekvő fénysugarakat a görbült vízfelület az árnyék peremére fókuszálta. Hasonlót a kirándulások során a patakokban, kis tavakban látott molnárpoloskák lábai alatt is láthatunk a víz fenekén, de akár otthon is kísérletezhetünk vele egy tál víz és a fotón is látható virág, vagy más könnyű dolog segítségével. – a szerk.)