A hangya és a kosbor

2022.05.11. Fodor József

National Geographic Magyarország

Hangya barátunk a sűrű fűből tán nem látta tisztán mi az, ami előtte díszeleg, mert gondolt egy bátrat, aztán úgy is tett: fürge lábakkal fölmászott a csúcsig. Ezzel aztán egy másik gondot szerzett magának, mert most meg nem látta az ő tücsök barátját. Pedig hallotta őt, aki fennen húzta, s szaporázta, nem hiába no, hiszen a nap sütött, meleg is, tavasz is volt, kinek ne lenne kedve ilyenkor némi léhasághoz...