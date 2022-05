Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács…

2022.05.23. Angyal Péter

National Geographic Magyarország

„A fa a legbensőségesebb kapcsolatunk a természettel.” Az asztalos az egyik legrégibb, legnagyobb múltra visszatekintő szakmák egyike. Az emberben van egy olyan ősi ösztönnek, hogy állandóan kalapáljon, fúrjon és faragjon valamit. Ami persze később szép lassan átalakul, és arra készteti, hogy a két keze munkájával teremtsen valami szépet, ami időt álló és végtelenül értékes. Ahogy a legtöbb alkotó tevékenység, úgy az asztalosok mestersége is kiválóan alkalmas lehet a kreativitás kiteljesítésére. Bár a mai tömegtermelésben leginkább a mennyiség számít, de ma is ugyanúgy megtalálhatóak a kézzel készített igényes darabok, amik önmagukért beszélnek az egyszerű szépségük szavával. Hiszen amennyire értékes a szaktudásod a saját otthonodban, ugyanígy nagyra fogja értékelni a tevékenységedet a környezeted is. Talán nem mindenki tudja, hogy napjaink egyik legnagyobb tisztelettel övezett hollywoodi szupersztárja, Harrison Ford is asztalosként kóstolt bele a mozi világába.