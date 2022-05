Beethoven Emlékmúzeum

Egy szelet mennyország

Róma egyik rejtett szeglete a Via Arco Dei Banchi végén található kis átjáró. Az utca a nevét onnan kapta, hogy a reneszánsz idején ebben az utcában működött tucatnyi kereskedő és több bankár standja is - az üzletet a Szent Péter Bazilika közelsége miatti folyamatosan járó-kelő tömeg okán tudták itt jól felpörgetni. A legnevesebb bankár Agostino Chigi volt, akinek nem csak standja volt az árkád alatt, de a palotája is éppen erre a kis utcára nézett. Az 1500-as években a város egyik legnagyobb luxussal ellátott palazzoja volt a rezidenciája - mondjuk, volt miből költenie rá, hiszen Chigi volt a Borgia-család bankára, az egyház anyagi ügyeinek bonyolításáért is felelt, de még a firenzei Mediciekkel is kapcsolatban állt. Az átjáró kékre festett, arany csillagokkal gazdagon teleszórt mennyezete a csillagos eget jelképezi, percekig lehet hátrahajtott fejjel álmélkodni itt. Az átjáró egyik falán egy, az 1800-as években odakerült Szűz Mária festmény látható. A reneszánsz időkben egy fából faragott Madonnát szobor állt a helyén, melyet azonban áthelyeztek, s a századok során nyoma is veszett.