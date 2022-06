Házi veréb az áldozatával.

2022.06.04. Weigert Richárd

National Geographic Magyarország

Ezt a pillanatot aközben sikerült elkapnom miközben nézegette, hogy is hol fogyassza el a zsákmányát. Eleinte kicsit úgy is tűnt mintha mutogatná, hogy neki van ilyene mert folyamatosan egyre közelebb jött és nézegetett engem. A kép Canon M50, Canon EF 70-300m f/4-5.6 IS II USM objektívvel készült.