IC 4592 – Kék Lófej-köd

2022.06.07. Schmall Rafael

National Geographic Magyarország

A menetrendszerűen esténként elromló időjárásnak köszönhetően előkerülnek a régi gyűjtött nyers asztrofotók, melyek feldolgozása nagyon nehéz, vagy a "jövőre várnak". Az IC 4592 - Kék Lófej-köd-ként kevésbbé ismert, mint a klasszikus Lófej-köd az Orionban, sőt elég távol vannak egymástól, gyakorlatilag az égbolt átellenes oldalán. Míg télen az Orion csillagkép viszonylag magasra emelkedik, addig a Kék Lófej-köd a Skorpió csillagképben van, ami viszont alacsonyan delel nyaranta. A Kék Lófej-köd kékes derengő részét reflexiós köd adja, amit egy csillag világít be, ám a ködben is lebegnek csillagok. Távolabb a fénytől a molekuláris felhő is az Ophiucus felhő része. A felvétel Namíbiában készült 2018-ban. 100 darab 90 másodperces kép átlaga gyűlt egy 135mm-es teleobjektívvel.