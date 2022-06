Eper UV fényben

2022.06.08. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Az eper már múlt héten is járt az UV-fény alatt, azonban akkor a becsillanások elrontották az eredményt. Most a szűrővel ezt sikerült kiküszöbölni, és az epernél is, hasonlóképpen az eddigiekhez, a farész világít kékes-fehéres színben, azonban sokkal vékonyabb, mint az uborkánál pl. A kép sztereó mikroszkópos, 0.8x objektívvel készült. (keresztmetszet)