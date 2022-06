Szellem Szívecske

2022.06.09. Macsuga Henrietta

National Geographic Magyarország

Nehéz össze szedni a gondolataimat, hiszen Rá,,vadásztam,, amióta csak először találkoztunk vele.Én csak szivecskèsnek emlegetem a szépséges koronája miatt. Majd hiába kerestèk sehol sem mutatta meg magát, egészen 1-2 hét elteltéig.Teljesen más területet vett birtokba mint előtte, szerencsémre közelebb.Hétfőn délután is megprobálkoztam, de akkor csak egy sutával találkoztam, képek sem készültek.Tegnap viszont jött egy érzés, hogy menni kell, most rögtön nem később, nem előbb.Kisebb zápor után indultam.Oda értem, akkor már észre vettem egy bakot, de nem Ő volt,gondoltam is magamban, erről megint le csúsztunk, eltűnt. Körbe nézve még két suta is a gazban olálkodott. Miután ketten tovább álltak, én is megfordultam, hogy vissza verekszem magam az útra.Ekkor teljesen földbe gyökerezett a lábam, lefagytam.Ott állt előttem, a semmiből jött, bámult Rám mint akit kérdőre akart vonni, hogy mégis mit keresek én itt.