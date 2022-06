Az Egri vár másolata

Visszatérő

Másnap vissza mentem szerencsét próbálni, hogy értékelhetőbb kép készülhessen a számomra legkedvesebb bakról. Rögtön ki is szúrtam ahogy oda értem a területère. A szél nem volt épp a legkedvezőbb össze vissza járt. Hamar észre is vett. Nem olyan érdeklődő, de nem is fél, megtartja a kellő távolságot.