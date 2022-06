Levél UV fényben

2022.06.11. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Gyakran előfordul, hogy a gangon botanikai kiállítás szintű növényzetet üzemeltető szomszéd virágaiból, leveleiből lehullik az ajtónk elé. A mai napon is ez történt, nem tudom milyen növénynek a kis levele esett le (kb mint a pici muskátlié, úgy nézett ki), de ha már ott landolt, be is tettem a mikroszkóp alá. Sima megvilágításban a szokásos látvány volt, de UV fényben a zöld levelek szép pirosan világítanak, a kis szőrök pedig kékesen. 2x ovjektívvel, sztereó mikroszkópos fotó.