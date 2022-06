Meddőkocsány labirintus Kőszárhegy

2022.06.19. Nász-Karóczkay Zsófia

National Geographic Magyarország

Az őshonos, festői cserjének a színvilága mellett tojásdad levelei is kiváló díszítői a kertnek. Eme kedves cserje kiválóan bírja a napos, száraz területeket is, így a Fejér-megyei Kőszárhegyen is több helyen fellelhető.