Bokodi Lebegő Falu – Oroszlány

Kint az úton

Kockás sikló a Barát-patak békásmegyeri szakasza mellett lévő bicikliút mellett. Nem tudom, hogy hogyan kerülhetett oda, de az út kellős közepén ki volt téve annak a veszélynek , hogy elütik a biciklisek. Gyorsan lehasaltam a megfelelő perspektíva elérésének érdekében, gyorsan készítettem egy-két képet, majd megfogtam és visszavittem a patakhoz. A nap igazán különleges volt, ugyanis ugyanazon a bicikliúton egy folyami rákot is találtam (amiről aztán végképp nem tudom, hogy hogyan kerülhetett oda) és neki is segítettem: őt is visszahelyeztem a patakba, de készültek róla fotók is, azt is feltöltöm.