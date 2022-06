Szakállas bagoly (Strix Nebulosa)

2022.06.23. Makkai Ádám

National Geographic Magyarország

A szakállas bagoly rendelkezik a legnagyobb arckoronggal a baglyok közül, ami miatt a szemei kicsinek tűnhetnek. A nagy arckorong a hangot a tollakkal borított fülnyílásokhoz irányítja, így a bagoly szuperérzékeny hallással képes megtalálni a zsákmányát. Mint minden bagolynak, a szakállas bagolynak is puha tollai vannak szárnyai elülső szélén, ami lehetővé teszi a vadászathoz szükséges hangtalan repülést. Ezt a képet 2021 júliusában készítettem a New Forest nemzeti parkban (Hampshire, Egyesült Királyság). A New Forest Wildlife Park sérült és veszélyeztetett fajok rehabilitációjával foglalkozik.