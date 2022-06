Bolygóegyüttállás Budafokról

2022.06.26. Majzik Lionel

National Geographic Magyarország

Egy elképesztően ritka csillagászati jelenség látható 2022. június 17-28. között, amikor is a Naprendszer összes bolygóját a hajnali égbolton egyszerre csodálhatjuk meg. Az esemény különlegességét az adja, hogy a szabad szemmel is megfigyelhető bolygók a Naptól számított távolságuk szerinti sorrendben helyezkednek el (Merkúr-Vénusz-Mars-Jupiter-Szaturnusz). Ezt figyelembe véve, talán nem is csoda, hogy legutóbb 947-ben volt ilyenre példa és a számítások szerint legközelebb 2492-ben fog bekövetkezni hasonló jelenség. 2022. június 24-én hajnalban a csökkenő fázisban lévő Hold is csatlakozott a sorba, méghozzá pont a „helyére”, vagyis a Vénusz és a Mars közé ékelődött be. A mi életünkben soha vissza nem térő lehetőséget és a derült időjárást kihasználva, a budafoki Duna-parton örökítettem meg a bolygóegyüttállást. A látvány önmagában, a „fényes pöttyök” ismerete nélkül nem hengerli le a szemlélőt, de tudva, hogy mit látunk és milyen sorrendben, máris teljesen más volt a benyomás. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sajnos a Merkúrt a horizontközeli felhők és a napkelte közelsége miatt nem tudtam elcsípni, de a többi égitest együttes látványával is elégedett voltam. EXIF: Időpont: 2022. 06. 24. 03:46-03:49 Helyszín: Budapest, XXII. kerület Fényképezőgép: Nikon D3300 Objektív: AF-S DX Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G VR Állvány: WDF-4 Fényerő, fókusztávolság: f/9, 18 mm 12 x 6 sec (panoráma), ISO 200 Feldolgozás: PTGui, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop