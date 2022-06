Hajnal a mezőn

26-án hajnalban a bolygósor mellett egy csodás együttállást is láthattunk. Épp kelt a Fiastyúk nyílthalmaz, amikor még a helyszínt kerestem. Aggódtam picit mert felhők is gyülekeztek pont ott, ahol a célobjektumok kelnek. A mező egészét egy magányos szalmabála törte meg. Ez lett végül a fő fotótémám. A holdsarlót és vele együtt a földfényt már csak akkor pillantottam meg, mikor már a felhők mögül ért ki. Utoljára a Vénusz kelt fel a horizonton. Maga a Vénusz és a Hold együttállása is gyönyörű látvány volt, de a látványhoz a Fiastyúk nyílthalmaz jelenléte is nagyban hozzájárult.

És mint utólag a képfeldolgozásnál kiderült: a távolból egy nyúl figyelte a képein dolgozó fotóst.

Az égen felülről lefelé: Fiastyúk nyílthalmaz, Hold, Vénusz