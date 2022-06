Templom a Tejút Fényében

2022.06.28. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Ellátogattam az egyik klasszikus helyemre a zalaháshágyi Sibrik Kápolnához. Szeretek ide járni a derült éjszakákon lenyűgőző és sötét égboltja miatt. Mivel minden irányban jó az ég minősége ezért a teljes nyári tejutat komponáltam a képre. Északkeleten emelkednek fel a Cassiopeia és Perseus tartományok amelyek kissé sötétebbek és Délen látszik a Tejút centruma és a Nyilas csillagkép. A kápolnától balra még az Androméda Galaxis is beköszön amely keleti irányból emelkedik a horizont fölé. Azon az éjszakán nagyon trutyis volt a légkör és a távolban még a zivatarok is villogtatták az eget amit a kápolnától balra még látni is lehet. A légkörfény is nagyon erős volt és adott a képnek egy zöldes beütést. Canon 6D & Samyang 20mm F/1.8 2022 06 25 0:30 Zalaháshágy