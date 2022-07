Kardszárnyú pillangó az illatos levendulán.

Aratás hamarosan

Nyári esték ikonikus látványa a Tejút, mely mikor besötétedik, már szépen megfigyelhető. Igazából mostanában van itt a szezonja. A bolygók később kelnek, pld egy Szaturnusz este 22 órakor csak július végén látszódik majd, de a távcsöveket van mire beállítani. Csomó minden van ezen a nyári égen. Ilyen nyári estékhez az illatok is hozzátartoznak, mint pld a gabonaillat, mely a kánikula alkalmával vastagon beteríti a környéket. :) Egyszóval hozzátartozik a nyári esti, csillagfényes távcsöves észlelésekhez. :) A kánikula első napjai, ahogy a frontok kitisztítják a levegőt, mindig nagyon jó égboltokat tartogat, de ahogy telik az idő, úgy lesz egyre párásabb, porosabb a levegő. Bizony a nyár ilyen. Éjszakái rövidek, nappalok forrók és sokáig tartanak, azaz ennek is meg van a hangulata. A felvétel esetében a Tejút óraművel követve volt és sorozatban több kép is készült róla a jobb feldolgozhatóság érdekében, míg az előtér szintén átlagolva lett, hogy csökkenjen a képzaj.