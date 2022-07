Puszi a fűben

légy portré

Ez a kép néhány éve, a mostani kánikulához hasonló, augusztusi délután készült. A légy egy árnyékos helyen egy levélen ült és nem csinált semmit csak a kis folyadékcseppet fújta ki majd szívta vissza. Azóta többször próbáltam megtalálni a választ, hogy ezt miért csinálják a legyek de megbízható forrást nem találtam csupán három elképzelést, hogy mi lehet az ok. Az első, hogy egyfajta “kérődzést” láthatunk tehát a megevett táplálékot öklendezi vissza majd felszívva újra emészti. A második, hogy a felszívott táplálékból így párologtatja el a számára fölösleges nedvességet. A harmadik, hogy a nagy melegben így próbálja hűteni magát. Kifúj egy kicsi folyadék cseppet, az a párolgástól kicsit lehűl és ezt visszaszívva magát is hűti. Számomra ez utóbbi tűnik a leg hihetőbb magyarázatnak, tekintve a körülményeket és hogy amúgy nem látunk mindenhol üldögélő legyeket buborékokat fújni. Szintén a harmadik teória mellet szól az is, hogy ez a példány egyáltalán nem akart elrepülni. Megvárta míg állvánnyal vakuval fölszerelkezve elkészítek róla több sorozatot és csak azután repült kicsit odébb. Talán valóban annyira melege volt, hogy nem akart külön energiát pazarolni fölösleges röpködésre. Ha tudnak tudományosan bizonyított magyarázatot a legyek ezen viselkedésére és azt megosztanák annak örülnék. A kép focus stacking technikával készült 30db képből.