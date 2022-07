Ösvény a Tejút Alatt

2022.07.04. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Egy nyári csillagles mindíg maradandó élményt nyújt. Kellemes 20°C és kristálytiszta égbolt amit most még fokozott egy délelötti hidegfront. Nagyon ritkán annyira tiszta az ég, hogy a Tejút teljes sávját lehessen látni szabadszemmel. Szerettem volna fotón is visszaadni ezt az élményt egy panorámakép formájában. Számos mélyégobjektumot is megfigyelhetünk a képen. Többek között a bal oldalán a fotónak a Perseus ikerhalmazt és az Androméda galaxist, az ív tetején a Hattyú csillagképet benne az Észak Amerika köddel és a jobb oldalon a Galaxisunk központi régióját ami nagyon szép már szabadszemmel is.