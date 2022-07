Szélmalom Pátfaluban

2022.07.10. Kertész József

National Geographic Magyarország

A Fertő tó osztrák oldalának legkedveltebb üdülő-települése Podersdorf am See, Trianon előtti magyar nevén Pátfalu. A Pátfalui szélmalom a Fertő tó környékén egyedül itt maradt fenn, ez tehát az utolsó megmaradt, amelyről egészen pontosan nem tudjuk, mennyi idős, de nagyjából 170 éves lehet. Miután más energiaforrás nem nagyon volt, az itt élő emberek a Fertő-parti sík területen jellemző erős szelet fogták munkára. Eredetileg 7 szélmalom működött a környéken, a Fertőzugban, ezek közül csupán a pátfalui maradt fenn. A malom ma is működőképes lenne, családi tulajdonban van, műemléki épület, ipari örökség. Családi tulajdonba 1849-ben került, így biztosan lehet tudni, hogy ekkor már működött. Törzse 14 méter magas, az ide közeli Szent-Margitbányáról származó mészkőből építették.