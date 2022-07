Tele csőrrel

2022.07.14. Babos Rita

National Geographic Magyarország

A gyurgyalag az egyik legszínesebb madarunk. Méhészmadárnak is hívják, mivel méheket is fogyaszt, de darazsakkal, lepkékkel és egyéb repülő rovarokkal is táplálkozik. Ez esetben egy termetes szitakötőt zsákmányolt.