C/2017 K2 (Panstarrs)

2022.07.16. Schmall Rafael

National Geographic Magyarország

A 50 x 75sec-es felvételen egy szép és kistávcsővel is megfigyelhető csóvás égi vándor látszódik, mely a Kígyótartó csillagképben mozog. Útvonala során érint számos csillaghalmazt és átmegy a Tejút előtt is majd. A napokban fotózhatósága eleinte javul, mert nem lesz útban a Hold fénye, ám egyre alacsonyabbra kerül az égen. 800mm-es f4-es távcsővel szépen előjön a csóva, valamint a csillagos égi háttérnél a Rho Oph ködkomplexumhoz tartozó molekuláris felhő halvány foszlányai is.