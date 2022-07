A C/2017 K2 (PANSTARRS)-üstökös

2022.07.24. Majzik Lionel

National Geographic Magyarország

2022. július 14-én 270 millió kilométeres távolságban „közelítette meg” bolygónkat a C/2017 K2 (PANSTARRS)-üstökös, amit Richard Wainscoat és munkatársai fedeztek fel 2017. május 21-én a Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) égboltfelmérési program egyik távcsövével. Az első felvételeiken is szembetűnő volt, hogy viszonylag lassú a sajátmozgása, ezért feltehetőleg egy távoli objektumot fedeztek fel. A számítások hamar megmutatták, hogy a hipotézis igaz volt, a kométát 2,4 milliárd kilométeres naptávolságban találták meg. A további kalkulációk pedig elárulták, hogy a C/2017 K2 (PANSTARRS) valószínűleg 0,8 fényév távolságról, vagyis az Oort-felhőből érkezett hozzánk. A kométát mindenképp különlegessé teszi, hogy ekkora naptávolságban rendkívül ritkán mutatnak aktivitást az üstökösök. Ez azt is jelentheti, hogy valószínűleg először közelíti meg a Napot, mivel az alacsony hőmérsékleten is illékony gázok egy előző napközelség alkalmával már távoztak volna a mag felszínéről. A kutatók az archív felvételeket átvizsgálva 2013 júliusáig tudták azonosítani a kb. 14-18 km átmérőjű, vagyis az üstökösök között elég nagy méretű égi vándort. A felfedezését követően fényessége és látszó átmérője folyamatosan és kiszámítható módon növekedett. Ezek alapján úgy tűnt, hogy 2022 nyarán egy 6-7 magnitúdó fényességű, friss üstökösként viszonylag hosszú porcsóvával rendelkező kométát láthatunk majd. A közeledését kihasználva, 2021. május 3-án vettem először célba a Földtől 920 millió kilométerre járó "piszkos hógolyót". Az akkor még csak 13,1 magnitúdós "éledező" C/2017 K2 (PANSTARRS) nem sok meglepetést tartogatott, de akkor még semmi jel nem utalt arra, hogy az addig stabil üstökös enyhén alul fogja múlni a várakozásokat. 2022 tavaszán már látszódott némi megtorpanás a fénygörbén és a nyár elejére egyértelművé vált, hogy annak is örülhetünk, ha az üstökös magyarországi láthatósága során eléri majd a 7,5-8 magnitúdót. A hosszú porcsóva hiánya és a kompakt zöld kóma kifejezetten csalódás egy olyan üstököstől, ami ritkán vagy egyáltalán nem járt napközelben. A binokulárral megfigyelhető, meredeken délre tartó üstököst, az Ophiuchus majd a Scorpius csillagképben követhetjük a nyári időszakban, később kizárólag a déli félgömbről lesz látható. Ugyan a viszonylag távoli napközelsége miatt (1,79 CSE), nagyon kevés rá az esély, de a déli észlelők még reménykedhetnek egy váratlan kitörésben. További érdekességek, információk: https://www.lionelmajzik.com/c2017k2_20220703/ Animáció: https://www.youtube.com/watch?v=5MeQ0jYRH_o Technikai információk: Időpont: 2022. 07. 03. 22:06-23:07 UT Helyszín: Tápióbicske Össz. exp. idő: 50 perc Kamera: ZWO ASI 183MM Pro Távcső: Sky-Watcher Esprit 80/400 mm apokromatikus refraktor Korrektor: Sky-Watcher Field Flattener Mechanika: Sky-Watcher EQ6-R Pro GoTo Fényerő, fókusz: f/5, 400 mm Vezetés: ZWO ASIAIR PRO (kamera: ZWO ASI 120MM Mini) Szűrők: Astronomik L2, Astronomik Deep Sky RGB 13 x 120 sec Lum, 4 x 120 sec R/G/B Gain: 111 Feldolgozás: Astro Pixel Processor, PixInsight, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom