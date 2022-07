Piknik a Duna közepén

2022.07.29. Sule György

National Geographic Magyarország

A hetek óta tartó száraz, szinte teljesen eső nélküli időszak, már a Duna vizén is egyre jobban megmutatkozik. Az egyre alacsonyabb vízállás következtében felszínre került a Margit-sziget déli, sziklás sziget csúcsa. Ahová akár különösebb nehézségek nélkül ki is lehet sétálni. Gyakorlatilag kedvelt szabadidős helyé változott ez a pár négyzetméteres terület, nem is ok nélkül. Egészen különleges élmény a Duna közepéről nézni a panorámát, pár centire a víz felszíntől…