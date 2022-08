Napnyugta a Meteoráknál

Görögországban járva „kötelező” módon eljutottunk a Meteorákhoz is. A görög meteora szó jelentése – levegőben lebegő – érezhetővé válik a kolostorok látogatója számára, aki ezáltal egy olyan felemelő pillanat részese lesz, amit sosem fog feledni. Rövid ottlétünk alatt, a délutáni zárás előtt, csak a Varlaam kolostorba jutottunk be, de a múzeumában így is betekintést kaptunk a szerzetesi élet hétköznapi és magasztos pillanataiba. Este visszamentem az egyik sziklára, hogy napnyugtában is láthassam a sziklákra épített kolostorokat.