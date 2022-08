Nepomuki Szent János

Égi fal az Észak-Amerika ködben

Az NGC-7000 Észak-Amerika köd, egy diffúz köd a Cygnus csillagképben, hozzávetőlegesen 2200 fényévnyire tőlünk. A kép alján húzódó ködsávot Cygnus-fal néven is szokát említeni, itt most is aktív csillagképződés zajlik. Sugara 50 fényév, ami azt jelenti, hogy a képződmény egyik feléből a másikba 100 év kell, hogy eljusson a fény, ami annak tudatában, hogy a fény másodpercenkét 300000 kilométert tesz meg elég nagy távolság.