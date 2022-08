Az újjászületett kastély

2022.08.15. Demeter-Vidák Zita

National Geographic Magyarország

A Vásárhelyi–Bréda-kastély vagy röviden Bréda-kastély a Lőkösháza (Békés megye) mellett fekvő Bréda-majorban található klasszicista stílusban épült műemlék. A kastély egy kis homokdombon, a körülötte elterülő park közepén található. Jelenleg magántulajdonban van, turisztikai funkciókat szolgál és a hét minden napján látogatható. A kupolaterem legfontosabb látnivalója a folyamatosan működő Foucault-inga. Az épületben ajándékbolt és kávézó is várja a látogatókat. A kastély északkeleti homlokzatán napnyugta után, minden este egy 40 perces fényfestés látható. A rekonstrukció során felújították a kastélyparkot is, és a parkban egy étterem is létesült.