LDN 944 – Sötétköd az emissziós előtt

2022.08.15. SCHMALL RAFAEL

National Geographic Magyarország

A világűr nem tiszta. Televan mindenféle anyaggal, porfelhővel, melyen egy képzeletbeli űrhajóval az áthaladás roppant balesetveszélyes, ha mondjuk a fénysebesség akár 10%-ával is megy. Eme szabad szemmel nem látható ködösségeket azonban egy kistávcsővel érdekesmód már "látni" azaz fotózni is lehet. Néhány ködösség másfajta, típusú csillagköd, úgynevezett emissziós ködösség előtt lebeg, ezért fotózáskor akár egy keskenysávú szűrővel is megjeleníthető. A keskenysávú szűrők némelyike, ha szűk az áteresztése, akkor akár a városból, város széléről is működnek, de leginkább a holdfényes időszakban van az egyik nagy előnyük. Az LDN 944 ködösség és társai a Hattyú csillagkép mellett foglal helyet, ahol a jóval ismertebb NGC 7000 az Észak-Amerika ködösség is látszódik. A felvétel több mint 40 órán keresztül készült egy 15cm-es f5-ös távcsővel és egy Canon EOS1100D-vel.