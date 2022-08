Gólya sziluett

Aszály

Az egész országot sújtó aszály sajnos az Alföldön végezte a legnagyobb pusztítást. Az erdők módszeres kiírtása odaáig vezetett, hogy tavak, holtágak száradnak ki, a Duna vízszintje rémísztően alacsony, a gabonatermés igen nagy része körülbelül a nullával egyenlő. A képen a Gemenc szélénél húzódó, a Duna egyik holtága látható, a Szeremlei Sugovica, amely burjánzó élővilággal rendelkezett, a helyi lakosság kulturális, gasztronómiai életében is nagy szerepet játszott, illetve a Gemenc vadjainak egyik fő itatója is volt. Ez a holtág mára eltűnt, vele együtt a növény-és állatvilága is. A képet egy DJI Mini SE drónnal készítettem.