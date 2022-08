Apró algák UV fényben

A gyűszűk házába látogattam

Erről a különleges múzeumról nem lehet csak pár szót irni, ez a hely maga a csoda .... A "Gyűszűk Háza" vagy "Gyűszűmúzeum" Vácrátot (Pest megye) egyik érdekessége. Egyedülálló gyűjtemény a világ minden országából, az ókortól a napjainkig és mind a 6000 db gyűszűnek meg van a maga története. A gyűjtemény legrégebbi darabja egy 3 000 éves, ókori ásatásból előkerült példány. A legrégebbi írásos bizonyíték egy – szintén a gyűjtemény részét képező – 1869-ben, Korzika partjainál elsüllyedt kereskedő hajóról származik, amelyet 127 évvel később találtak meg. A gyűjtemény legtöbb darabja Angliából származik, ugyanakkor az ókori példányok mellett számos egyéb különlegességet is felfedezhetnek a látogatók. Némelyik gyűszű végén például nagyító van, amelybe belekukkantva Pán Péter alakja, vagy egy hajó ismerhető fel. Van olyan is, amelynek oldalán lyuk van – mintha egy fa odúja lenne -, és amelybe ha beletekintünk, egy baglyot látunk gubbasztani a belsejében. Van, amelynek fel lehet nyitni a tetejét, mint egy söröskupát, és van, amelynek le lehet emelni tyúkanyó formázta tetejét, amely éppen a tojásokon kotlik ... Felejthetetlen élményben volt részem, amit fotókban is megörökitettem ( a tulajdonos beleeggyezésével).