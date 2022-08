" Ékszerdoboz "

Cukor kristály limonádéból

Ismét limonádé, azonban most "valódi" citrommal. Szokásosan a cukor polarizált fényben, egy picit talán máshogy alakultak ki a kristályok most, persze ez sok egyéb dologtól is függ. A kép 10x objektívvel készült keresztezett polarizáló szűrőkkel, ferde megvilágításban.