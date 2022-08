Atlas-V SBIRS GEO-6 rakétaindítás

2022.08.30. Bocz Bálint

National Geographic Magyarország

A United Launch Alliance augusztus 4-én indított Atlas-V rakétája mindenképp speciális helyet foglal el a Spacejunkie Youtube-csatorna életében, hiszen a legelső élő közvetítésünk során is egy ilyen típusú rakéta indult, illetve első személyes élményünk is ehhez köthető. Spacejunkie menni Amerika névre keresztelt körutunk során abban reménykedtünk, hogy legalább egy rakétafelbocsátást élőben láthatunk, ehelyett kettő is megadatott, ráadásul egy napon belül! Arra, hogy egy nap két rakétaindításra is sor kerüljön Cape Canaveralből, 1967 óta nem volt példa. Az Atlas-V még a floridai napkelte előtt kezdte meg útját, így a még horizont alatt járó Nap sugarai csodálatosan megvilágították a rakéta füstcsóváját. Természetesen az indítás közben átélt hihetetlen látványt és hanghatást nem lehet teljes mértékben visszaadni, de reméljük, Bocz Bálint fotója sok embernek tetszeni fog majd! A kompozit felvételen az indítás első 207 másodperce látszik. Nem sokszor adatik meg, hogy egy magyar forgatócsoport élőben élhet át egy rakétaindítást az Egyesült Államokban, valamint dokumentálja olyan szinten az eseményt, mint ahogy mi a Spacejunkie csapatával tettük!