Shelter pavilonok a Korányi Szanatóriumban

2022.09.05. Balassa Péter

National Geographic Magyarország

A Korányi szanatórium területén található u.n. Shelter házak anno a hazai TBC elleni küzdelem fontos eszközei voltak. A századforduló után a TBC gyógyítása többnyire abból állt, hogy a betegeket gazdag étrenden feltáplálták, és a jó levegőn pihentették. Ez a gyógymód rendkívül sok beteg életét mentette meg, többek között Weiss Manfréd lányáét is, melynek hála a gyáriparos örömmel támogatta az intézetet, és felépítette a mostani "J" épületet. Azonban a TBC-s betegek létszáma sajnos meghaladta a szanatórium befogadóképességét, ezért a szanatórium gyönyörű erdős területén építettek erdei kunyhókat, u.n. Sheltereket, ahol a betegek tavasztól-őszig az erdő közepén egy fából készült bungalóban gyógyulhattak. Ezek a faházacskák mára lepusztult romokká váltak sajnos. A Korányi szanatórium napjainkban újított fel egyet, és múzeumnak rendezte be. A kép a többi pavilonról készült, melyek az erdő közepén pihennek jelenleg is.