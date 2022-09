A vihar előtt

Szúnyog szárnya

Nagyon szeretem a mikroszkópiában, hogy sok esetben még ha a téma azonos is, mindig más jellegű fotók készülnek, más a megvilágítás, más a feldolgozás. Így alakult ezzel a friss szúnyoggal is, ami a mikroszkóp alatt végezte. Most máshogy álltak a polarizáló szűrők. A kép 20x objektívvel készült.