Gyülekező!

2022.09.26. Angyal Péter

National Geographic Magyarország

A füsti fecskék nagy távolságokba való vándorlására először 1912. december 23-án derült fény, amikor is egy az angliai Staffordshireben, James Masefield által meggyűrűzött egyedet a dél-afrikai Natalban fogtak be. Augusztusban-szeptemberben a fecskék kisebb-nagyobb csoportokba verődnek a háztetők gerincén és a villanydrótokon, készülve az előttük álló hosszú utazásra. A vándorlást megelőző hetekben a fecskék rengeteg táplálékot fogyasztanak el azért, hogy testsúlyukat megnöveljék. Ilyenkor eredeti súlyuknak akár közel duplájára is hízhatnak. Telente a fecskék a fél világot bejárják vándorútjuk során, ám a sűrű erdőségeket és a sivatagokat ilyenkor is kerülik. Az egyes példányok törekednek arra, hogy ugyanazokon a telelőhelyeiken töltsék a hideg évszakot, ahol már korábban teleltek.