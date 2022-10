Boszorkány

Nagy éjjeli pávaszem- (Saturnia pyri)

Európa és egyben hazánk legnagyobb őshonos lepkéje, a nőstények szárnyfesztávolsága elérheti a tizenöt centimétert is. Országszerte sokfelé előfordul gyümölcsösök közelében. Májustól őszig táplálkozó hernyójának fő tápnövényei különböző gyümölcsfák levelei – elsősorban szilva, körte és dió, de megélhet kökényen, és kőrisen is. Akár a 15 centiméteres hosszúságot is elérheti a vastag, zöld alapszínű, szőrös, kék szemölcsökkel tarkított lárvája. A kifejlett lepkék (imágók) nem táplálkoznak. Az életükhöz szükséges összes energiát még hernyóként veszik magukhoz. Egyedüli feladatuk a párkeresés és a fajfenntartás. Szinte csak a hímek repülnek, a nőstények csak egy helyben leszállva várják, hogy az általuk kibocsájtott feromonokat befogó hímek megkeressék őket. Az utóbbi pár évtizedben számuk drasztikusan csökkent. 2023-ban akár az év lepkéje címet is megkaphatja.