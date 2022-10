Virágos ősz …

2022.10.20. Demeter-Vidák Zita

National Geographic Magyarország

Csodaszép mezei százszorszépek virultak az októberi őszies avarban. A százszorszép vagy vadszázszorszép (Bellis perennis) az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj. Csaknem egész Európában elterjedt. Észak-Amerikába behurcolták, ott inváziós faj. Virágát vagy virágos hajtását használják fel. Az orvostudomány nem használja, a homeopátiában rándulások, zúzódások, megerőltetett izmok, bőrbetegségek kezelésére alkalmazzák. Fiatal leveleit salátákhoz adva az anyagcserét serkenthetik. Bimbóit sós vízben áztatva, majd tárkonyecettel felöntve a kapribogyó pótlására is felhasználható. Dísznövényként termesztett változatai is léteznek, ezek szirmai tömöttebbek, színük fehér, vörös, lila is lehet.