A Zemplén őszi palettája

Szerinted minket néz?

Az őszi-téli hónapokban az egerek megpróbálnak menedéket és élelmet találni maguknak, amivel kihúzhatják a hideg időszakokat – ezért is vackolnak be az otthonunkba. Igy az egér kártétele is jelentős méreteket ölthet, tönkretehet illetve elrághat vezetékeket, műszaki berendezéseket, az ember számára fontos berendezési tárgyakat bútorokat, háztartási eszközöket stb. Jellegzetes kellemetlen szaguk szintén zavaró az ember számára. Naponta 3-5 gramm élelmet fogyaszt, viszont ennél jóval többet raktároz, vízigénye kevés. Lényegében mindenevő. Bizony az egér és a patkány is azért rág szét mindent, ami az útjába kerül, mert metszőfoguk gyökér nélküli, ami azt jelenti, hogy folyamatosan növekedésben van, így koptatni kell azt.