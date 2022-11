Csákberény határában

Andromeda-galaxis

Itt van az ősz és elkezdődött az asztrofotós időszak is. Az éjszaka kezd elég hosszú lenni a fotózáshoz, így hát az őszi égbolt egyik legvarázslatosabb látványára egy szabad szemmel is látható galaxisra esett a választásom. A fotonok, ami a képet alkotják 2,5 millió évvel ezelőtt indultak útjukra, akkor, amikor a földön még nem éltek emberek, a Homo habilis nevű őseink Afrika síkságain barangoltak. Mérete és megjelenése a mi Tejútrendszerünkre hasonlít. A síkjához viszonyítva kissé ferde nézőpontból látjuk, így nem vehetőek ki a spirálkarjai. A kép a teljes galaxist átfogja, mellette látható egy nagyobb és egy kisebb kísérőgalaxisa. Magjában milliónyi régi vörös csillag van, ezzel szemben spirálkarjai tele vannak forró fiatal kék csillagcsoportokkal. Az Androméda egyike azon galaxisnak, ami nem távolodik, hanem másodpercenként 140 kilométeres sebességgel közeledik felénk. A galaxisokat alkotó csillagok között rengeteg üres tér van, így az utódainknak egymilliárd év leforgása alatt lehetősége lesz látni az egyre nagyobbodó Andromédát, majd a két galaxis egybeolvadását. Az ütközés során a két galaxis fokozatosan egybeolvad, egyetlen, hatalmas objektummá egyesül. Mindkét galaxis csillagainak egy része remélhetőleg a Nap is az óriásgalaxis középpontja felé sodródik, míg más csillagok a gravitáció lendítő hatására kirepülnek az intergalaktikus térbe. Amennyiben a Nap valóban az új, óriásgalaxis közepe felé veszi útját, akkor a majdani földlakóknak páratlan látványban lesz részük. A galaxisok egyesülése ugyanis a csillagközi gázfelhőkben erőteljes csillagkeletkezési hullámot indukál, aminek nyomán a szupernóvák égi tűzijátékának lehetnek szemtanúi kései utódaink. Tubus: SW Esprit 80ED APO Triplet, Mechanika: EQ6R-Pro, Vezetés: ZWO ASIAIR Plus +OAG ASI 120MC, Kamera: ZWO ASI294MM Pro, Szűrő: L, R, G, B Képek: 80 light 300s, 20 dark 300s DSS, PS, Domaszék, 2022.09.23-24.