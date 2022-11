Őszi kisvíz a Csákányi Duna-ágon, Dunasziget

2022.11.03. Kertész József

National Geographic Magyarország

A Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer vízpótlása keretében az 1950-es évek vízjárását szimulálják. Ez azt jelenti, hogy Dévénynél beérkező mindenkori aktuális vízhozam az 1950-es években milyen felszíngörbét biztosítana a mellékágrendszerekben. Most kisvizes időszak van, ennek megfelelően az ökológiai igényeknek is megfelelően a mellékágrendszerekben is ezt kell biztosítani! A Duna folyam főmedrében a közelben ennél még több mint 3 méterrel alacsonyabb a vízszint!