Emanuel emlékfa

2022.11.18. Bánhidi Ágnes

National Geographic Magyarország

A szomorúfűzfára emlékeztető emlékmű levelein a Holocaust mártírjainak neveit örökítették meg. A fán kb. 30 ezer levél van, majdnem mindegyiken egy név olvasható. A Magyar Zsidó Mártírok Emlékműve Herzl Tivadar egykori szülőházánál, a Dohány utcai zsinagóga kertjében, a Raoul Wallenberg Emlékparkban található. Az alkotás az Emanuel Alapítvány ajándéka a vészkorszak 600 ezer magyarországi zsidó áldozatának tiszteletére. A szervezetet 1987-ben New Yorkban Tony Curtis magyar származású amerikai színművész hozta létre édesapja, a Mátészalkáról New Yorkba emigrált Emanuel Schwartz emlékére. (A fa neve így két értelemben is jelképes, hiszen a héber férfinév jelentése: „velünk az Isten”.) A kép Budapesten készült