Cseket-hegy

Nyakas – kő (A Budai – hegység legmenőbb sziklája)

Biatorbágy déli határában, a Tétényi-fennsík nyugati letörésénél, az erózió lenyűgöző sziklaformációkat alkotott. A jellegzetes alakja után Nyakas-kőnek nevezett szikla geológiai értéke mellett elsőrangú túracélpont, a látványos kő lapos tetejére merészebbek ki is mászhatnak, de kissé feljebb mászva káprázatos kilátás nyílik a mészkősziklákra, a környék településekkel sűrűn átszőtt síkságára. A mellette, hosszan húzódó Madárszirt is igen impozáns, a sziklafal tetején vezető turistautunkról a beszédes nevű Százlépcsőn ereszkedünk le a gyepes, szavanna jellegű, lágyan hullámzó vidékre. A Nyakas-kőnél gyakorolhatunk egy kis sziklamászást, de kikerülhető a nehezebb szakasz, a Madárszirtre lépcsők, ill. meredek morzsalékos út vezet, a Százlépcső pedig nevének megfelelően hosszú lépcsősor. Nedves vagy jeges időben nagyon óvatosan közelítsük meg a szikla környékét, tetejét ilyenkor kerüljük el inkább. A Madárszirt peremén vezető úton is fokozott figyelemmel közlekedjünk, főleg kisgyerekekkel, a szirt szélét nem védi korlát.