Sztálin csizmája miniszobor

2022.11.20. Bánhidi Ágnes

National Geographic Magyarország

Budapesten, a Néprajzi Múzeum, Hősök tere felőli oldalán lévő padkán helyezte el Kolodko Mihály legújabb szobrát, melynek az AMONG US (vagyis a ’Közöttünk’) címet adta. A miniszobor a ledöntött Sztálin-szobor csizmáit ábrázolja (a kilógó csontokkal), és egy gördeszkát. A szobor az Ötvenhatosok terére került, egykor ugyanis itt állt az a Sztálin-szobor, melyből az 1956-os forradalom során történt ledöntése után csak a két csizma maradt ott. Emiatt az egykori Sztálin teret pár napig „Csizma térnek” is hívták. A gördeszka pedig valószínűleg arra utal, hogy a nemrégiben átadott múzeum egy óriási gördeszkapályára hasonlít.