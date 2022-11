Aranyba Borult Tanúhegyek

2022.11.29. Makár Dávid

National Geographic Magyarország

Közel 2 éve próbálkozok már a Csobánc tetejéről egy jó naplementével. Hosszú ideje a fejemben van már ez a kép. Vasárnap gondoltam megpróbálom negyedszerre is. Na most végül sikerült! Elképesztő látvány volt állni ott a hegy tetején és végignézni a naplementét. Bal oldalon magasodik a Gulács mögötte a Badacsonnyal, középen Szigliget és végül jobb oldalon a Szent-György hegy ahol a nap is a horizont alá bukik.